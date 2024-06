Non accetta la fine della sua relazione con la ex moglie, minaccia e aggredisce il nuovo compagno della donna. Nella notte, a Giugliano, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un uomo di 52 anni con l’accusa di atti persecutori, minacce e percosse.

Giugliano, minaccia e picchia il nuovo compagno della ex moglie: arrestato 52enne

L’episodio è avvenuto poco dopo le 21, quando un uomo ha chiamato il 112 chiedendo aiuto, riferendo di essere stato aggredito in strada da un suo coetaneo. I carabinieri sono subito intervenuti in via De Curtis. Le indagini hanno rivelato che l’aggressione non era un caso isolato: la vittima stava frequentando l’ex moglie dell’aggressore, una situazione che quest’ultimo non accettava.

La donna ha confermato che il matrimonio era terminato due anni fa, ma l’ex marito continuava a interferire nella sua vita, causandole stati d’ansia e costringendola a cambiare le sue abitudini quotidiane. La tensione è culminata questa notte con l’aggressione al nuovo compagno della donna. I militari hanno quindi fermato il 52enne e lo hanno trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.