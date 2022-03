Non c’è pace a Giugliano sulla questione mensa scolastica. Molti genitori lamentano, da tempo, gravi problemi di carattere igienico tant’è che hanno chiesto la sospensione del servizio.

Giugliano, stop alla refezione nelle scuole

Subito è partito il tam tam nei diversi gruppi social delle scuole. Il consigliere comunale Paolo Conte ha postato addirittura le foto di alcuni piatti somministrati ai bambini. “La mensa va sospesa sin da subito”, si legge nel duro post, “la salute dei bambini è la priorità assoluta”. Dalle foto pubblicate del consigliere si vede cibo in pessimo stato e quelli sono i piatti serviti ai piccoli alunni delle scuole.

Il commento dell’assessore Limatola

Arriva, la risposta dell’Assessore alla pubblica istruzione Tonia Limatola: “La moltitudine di contestazioni che arrivano quotidianamente da più istituti ha fatto scattare alcuni provvedimenti nei confronti della ditta. Prima le contestazioni, poi le sanzioni pecuniarie e da martedì prossimo la sospensione del servizio in via cautelativa per tutelare la salute dei bimbi.

La decisione è stata presa in accordo col sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che ha dato mandato al dirigente. Mi rammarico della sospensione del tempo prolungato che penalizza i nostri bimbi e mi auguro che sia per un tempo breve. Della sospensione della mensa le scuole riceveranno comunicazione ufficiale lunedì mattina dagli uffici.

Queste le parole dell’Assessore alla luce dell’ennesimo disagio da quando è ripartito il servizio mensa delle scuole. Prima i pasti freddi, poi quelli non diversificati per i bambini che necessitano, adesso questa emergenza. Sembrerebbe non esserci pace per i pasti nelle scuole.