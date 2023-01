Campania baciata ancora una volta dalla dea bendata. Un giocatore fortunato ha acquistato una Gratta e Vinci da 5 euro e ne ha vinti 500mila. La maxi vincita è stata centrata a Giugliano.

Giugliano, gioca 5 euro e ne vince 500 mila euro al “Gratta e vinci”

Il biglietto fortunato è stato acquistato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 gennaio, nella tabaccheria D’Amato in via San Nullo 100b a Licola, frazione di Giugliano in Campania. L’uomo dopo aver grattato i numeri è rimasto quasi incredulo di aver centrato la vittoria.

È stata festa grande nella tabaccheria ‘D’Amato’, che ha subito pubblicato l’esito della vincita sulla propria pagina Facebook a testimonianza di quanto accaduto. La vincita dell’altro giorno a Licola rappresenta un nuovo record per la regione del Mezzogiorno.