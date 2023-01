GIUGLIANO. Si terrà martedì 17 gennaio una santa messa in ricordo del dottor Sabatino Russo. Alle ore 18.30 presso la chiesa collegiata di Santa Sofia di Giugliano la celebrazione per ricordare il ginecologo scomparso prematuramente.

Messa per Sabatino Russo

Ogni anno i familiari celebrano una messa per ricordare il primario del reparto di ginecologia dell’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Russo aveva solo 64 anni e morì a seguito di un infarto. Il medico ben voluto e stimato da tutti, era tra più noti ginecologi della provincia di Napoli. La sua morte è stata una perdita immensa non solo per familiari e conoscenti ma per tutta la comunità medica. Tutti conoscevano il dottor Russo, sempre pronto ad aiutare, un attento medico e un padre amorevole.