Sono ancora senza una sede gli studenti del Marconi di Giugliano. Una fase di stallo e di impegni non mantenuti che va avanti da settembre. L’ennesima scadenza del 28 febbraio per la consegna di villa Gallo non è stata mantenuta. E così i 1400 studenti sono ancora costretti a turni pomeridiani divisi in 4 istituti superiori della città.

Ieri sul caso è intervenuta, sollecitata dall’Ansa, la consigliera delegata alla Programmazione scolastica della città metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale che, in una nota, fa sapere che ancora non sono stati stipulati i contratti con i privati proprietari delle strutture ma, dice, “Risolti alcuni aspetti burocratici per l’impegno delle risorse per la prossima settimana potrebbe essere già firmato il contratto almeno per l’edificio di via Spazzilli”. Insomma, stando alle parole di Abagnale, potrebbe essere pronta prima la sede di via Spazzilli che villa Gallo a via Aviere Mario Pirozzi dove sono in corso lavori da alcuni mesi.

“Riteniamo ancora che la soluzione da noi proposta (Melito) quando il problema è nato ci avrebbe consentito di risolvere al meglio le esigenze del territorio non creando troppi problemi di mobilità e tempi” continua Abagnale. Proposta questa di Melito che fu osteggiata dall’amministrazione di Nicola Pirozzi che invece assunse impegno con gli studenti quando scesero in piazza a manifestare di dare loro una sede nei mesi a venire. Impegno che però non è stato mantenuto da nessuna delle istituzioni coinvolte e ormai l’anno scolastico volge al termine e il timore degli studenti è che siano costretti addirittura a fare gli esami di stato nelle sedi provvisorie.