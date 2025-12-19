Resta alta la tensione al Comune di Giugliano dopo l’incontro tra le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL), il sindaco Diego d’Alterio e il segretario comunale. Al centro della vertenza i mancati pagamenti dei premi di performance e dei buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali, una situazione che continua a esasperare i lavoratori.

Giugliano, mancati pagamenti ai dipendenti: questa mattina incontro tra sigle sindacali, sindaco e segretario

Dall’incontro, secondo quanto riferito dalle tre sigle sindacali, non sarebbero emerse soluzioni concrete né tempi certi per saldare le spettanze arretrate. Per questo motivo è stato confermato lo stato di agitazione e richiesta la convocazione urgente del prefetto di Napoli, con un incontro fissato entro il 29 dicembre. In assenza di risposte, i sindacati annunciano lo sciopero. Nonostante il clima di protesta, la Polizia Municipale di Giugliano ha garantito che espleterà il regolare servizio durante il periodo natalizio in occasione degli aperitivi del 25 e di fine anno, dimostrando senso di responsabilità nei confronti della città.

Al termine dell’incontro viene inoltre denunciata dalle organizzazioni sindacali la gravissima carenza di personale all’interno del Comune di Giugliano. Una condizione di sotto organico che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, mette a rischio l’efficienza dei servizi e pesa ulteriormente su dipendenti già penalizzati dal mancato riconoscimento economico. La vertenza resta aperta e ora l’attenzione è rivolta all’incontro in Prefettura che sarà decisivo per le sorti dei dipendenti.