Un gesto di sangue freddo e straordinaria lucidità, soprattutto per un bambino di appena sei anni, ha permesso di salvare la vita alla madre. È accaduto a Varcaturo, frazione d Giugliano, dove una donna di 29 anni è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in auto in via Madonna del Pantano.

Giugliano, mamma colta da malore: bimbo di 6 anni invia la posizione agli zii e la salva

Secondo quanto reso noto dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, erano circa le 18 quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto la segnalazione. La giovane donna, colpita da un forte attacco di vomito, non riusciva a chiedere aiuto. È stato allora che il figlio, appena sei anni, ha preso in mano lo smartphone e inviato la posizione agli zii, che a loro volta hanno allertato i soccorsi.

Non solo. Nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, il piccolo ha mostrato una calma sorprendente per la sua età: ha confortato la sorellina più piccola e ha vigilato sulla mamma, in difficoltà.

Pochi minuti dopo sul posto è giunta l’ambulanza “India” della postazione 118 di Varcaturo, che ha preso in carico la giovane madre. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con il bambino per il coraggio e la prontezza dimostrata.