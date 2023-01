Lieto fine per una donna, da anni maltrattata e minacciata dal figlio 20enne tossicodipendente. Siamo a Giugliano, popoloso comune dell’Area Nord di Napoli. L’intervento di una pattuglia della radiomobile dei Carabinieri, che in quel momento transitava in via Innamorati, si è rivelato provvidenziale. A intercettarla è stata la vittima che implorava in lacrime aiuto, dopo aver ricevuto per l’ennesima volta minacce dal figlio violento.

Giugliano, maltrattata da figlio tossicodipendente: chiede aiuto in strada ai Carabinieri

Una volta arrivati a casa della signora, il ragazzo, visibilmente in stato di agitazione, ha continuato a inveire contro la madre nonostante la presenza dei militari del’Arma. Senza non poche difficoltà, il giovane è stato bloccato dagli uomini della Benemerita e tratto quindi in arresto. Ora è rinchiuso nel carcere di Poggioreale: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Oltre ad eseguire l’arresto, i Carabinieri hanno anche perquisito l’abitazione della donna. Ispezionando le varie stanze, i militari hanno trovato 2 proiettili e 2 bossoli calibro 5,56. Sono stati subito sequestrati.