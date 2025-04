Giugliano. Madonna dell’Arco piazza Gramsci: tradizione, fede e comunità

Festa della Madonna dell’Arco a Giugliano: Tradizione, Fede e Comunità in Piazza Gramsci

Anche quest’anno, la città di Giugliano in Campania si prepara a celebrare con grande devozione la tradizionale festa della Madonna dell’Arco. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Madonna dell’Arco” in collaborazione con il Comune e l’agenzia Creative Inside, prevede un ricco programma di eventi religiosi e ludici che si terranno fino al 27 aprile.

L’edizione 2025 della festa della Madonna dell’Arco si preannuncia come un momento di grande partecipazione popolare, dove la fede si fonde con l’identità culturale del territorio. Un’occasione per ritrovarsi, celebrare le proprie radici e rinnovare una devozione che da secoli accompagna il popolo di Giugliano.

Eventi Religiosi: fede e tradizione secolare

Il cuore spirituale delle celebrazioni inizierà domenica 20 aprile, con il raduno dei “Battenti” presso l’associazione, seguito dalla benedizione di Don Giuseppe Cartesio e dalla processione con omaggi alle edicole votive.

Lunedì 21 aprile, in occasione del Lunedì in Albis, si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio dei Fuenti, con partenza all’alba e una messa alle ore 4:00 presso il Santuario dell’Annunziata, celebrata dal rettore Don Luigi Pugliese. Seguirà l’omaggio ai tredici martiri e ai caduti, prima della partenza verso il Santuario della Madonna dell’Arco. La conclusione del programma avverrà domenica 27 aprile con la fine dell’ottavario. Alle 7:30 è prevista la Santa Messa nella Parrocchia di Sant’Anna e, a seguire, una processione per le strade del centro. Alle 10:00 si terrà infine una cerimonia in onore dei defunti presso il cimitero cittadino.

Eventi Ludici: tra solidarietà e tradizioni popolari

Il 25 aprile, appuntamento con la gastronomia locale con la “Sagra in Parrocchia”, una serata di festa nel giardino della Parrocchia di Sant’Anna, dove si potranno gustare panini e fagiolata, accompagnati dalla musica del pianobar di Franco Pugliese e Angela Perillo. Sabato 26 aprile, invece, si terrà “Naccare e Tammorre in Festa”, una serata tutta dedicata alla musica popolare e ai sapori giuglianesi, con degustazioni di prodotti tipici, balli e allegria in Piazza Gramsci.