Momenti di paura nel pomeriggio di ieri nella centralissima via Palumbo, a Giugliano. Gli agenti di polizia del Commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna.

Giugliano, lite tra ex in via Palumbo: poliziotti arrestano 55enne

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima che ha raccontato i dettagli di una violenta lite avuta con l’ex compagno. L’uomo avrebbe inseguito la donna mentre si stava recando sul posto di lavoro e l’ha costretta a fermarsi per poi colpire l’auto con dei pugni e minacciarla. Un incubo durato pochi minuti e interrotto solo grazie all’intervento delle volanti del commissariato di via Antica Giardini.

Gli agenti dopo un’indagine flash hanno individuato e bloccato l’aggressore poco distante identificandolo per un 55enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori.