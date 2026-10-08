Prima qualche offesa scambiata sul gruppo WhatsApp delle mamme, poi la discussione dal vivo fuori scuola. Infine la zuffa. È quanto accaduto questa mattina all’orario di ingresso al I Circolo Didattico Ippolito Nievo a Giugliano, dove i carabinieri della locale stazione si sono precipitati per scongiurare il peggio.

Giugliano, lite sul gruppo delle mamme finisce in rissa: carabinieri arrivano a scuola

Da quanto apprende Teleclub, gli animi si sono accesi nei giorni scorsi sui social. Al centro della discussione una presunta offesa che un alunno delle elementari avrebbe rivolto a una compagna di classe. Le rispettive madri si sono confrontate su WhatsApp. Il diverbio sembrava esaurito e invece è proseguito questa mattina ai cancelli di ingresso dell’istituto. Sono volate parole grosse e insulti finché le due donne non sono venute alle mani.

Una zuffa in piena regola, consumata all’interno della scuola, sotto gli occhi attoniti e preoccupati degli altri genitori e del personale scolastico. Paura tra gli insegnanti, costretti a chiudere le porte delle classi per evitare che gli oggetti lanciati dalle due contendenti – tra cui borse e occhiali – raggiungessero le aule. Quando la situazione è definitivamente precipitata, qualcuno ha deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno diviso le due mamme e riportato la calma tra i corridoi dell’Ippolito Nievo. Le due donne sono state identificate. Da valutare se verranno deferite all’autorità giudiziaria.