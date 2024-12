È stato un pomeriggio di festa, magia e sorrisi quello che ha caratterizzato la rappresentazione del Villaggio di Natale organizzato dall’Istituto San Raffaele di Giugliano. L’evento ha trasformato la scuola in un autentico mondo incantato, accogliendo, grandi e piccini in un’atmosfera festosa e calorosa.

Giugliano, l’Istituto San Raffaele si trasforma nel villaggio di Babbo Natale

Gli studenti dell’Istituto San Raffaele hanno regalato ai presenti una serie di esibizioni, interpretando con grande entusiasmo e talento diversi balli natalizi. Le performance hanno coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera di condivisione e allegria, con tanti genitori e parenti che hanno assistito commossi ai momenti di festa dei propri figli.

Tra le attività principali, La “Grotta di Babbo Natale” ha affascinato grandi e piccini, con il suo suggestivo allestimento che ha reso l’incontro con il personaggio più amato del Natale ancora più magico. I chioschi, invece, allestiti lungo il percorso offrivano dolci tentazioni: zucchero filato, crepes e cioccolata calda.

Non sono mancate le sorprese per i più piccoli, con spettacoli di magia e bolle di sapone che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Le giostre per bambini hanno regalato risate e momenti di puro divertimento, permettendo a ciascun piccolo di sentirsi protagonista della festa.