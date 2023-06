Giugliano. Sabato 24 giugno il Liguori Garden di via Antica Giardini a Giugliano propone un’altra serata del fitto calendario di eventi estivi.

A partire dalle ore 20,00 in collaborazione con Radio TopClass avrà luogo “Sunset in the Garden” un live che spazia dal chillout alla nu-disco, passando dall’house al soulful house. In consolle Paolo Viparelli. Free entry