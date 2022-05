Non di certo finiti i festeggiamenti del Giugliano Calcio promosso in Lega Pro dopo 15 anni. La matematica promozione è stata sancita dopo la vittoria in trasferta a Roma, contro il Monterotondo lo scorso mercoledì. Un 3 a 0 per la squadra ospite che ha annullato completamente la difesa dei padroni di casa.

In città ci sono stati festeggiamenti spontanei in piazza che sono andati avanti per tutta la notte. Ma la festa ufficiale ci sarà questo pomeriggio, al termine dell’ultima partita casalinga contro il Cassino.

Giugliano in serie C, la festa in città

Oggi, infatti, la squadra sfilerà a bordo di un pullman scoperto che percorrerà la città per ricevere l’abbraccio e il tributo della propria gente. Il club invita quante più persone possibili ad esprimere il loro calore e affetto verso i nostri ragazzi e tutti i membri dello staff tecnico/dirigenziale, protagonisti di questa storica cavalcata che ha portato il Giugliano in Serie C.