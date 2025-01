Giugliano, le mani del clan Mallardo sul business della mozzarella a Dubai

La mozzarella che emiri e sceicchi mangiavano a Dubai era Made in Giugliano. A fornirla non degli imprenditori del settore ma il clan Mallardo.

Le mani del clan Mallardo sul business della mozzarella a Dubai

È quanto emerge dalle dichiarazioni dei pentiti e le ricostruzioni dei pm a seguito degli ultimi arresti di 7 esponenti dell’organizzazione criminale. La società Mozzarella Express Factory fondata dai rampolli del clan aveva in poco tempo conquistato il mercato della famosa città araba.

Dubai era, però, anche un luogo sicuro per allontanarsi dalla faida. In quei mesi a Giugliano era in atto una guerra senza esclusione di colpi tra il gruppo “storico” e quello degli scissionisti delle “palazzine” di via Montessori. Ma l’oro bianco campano non era esportato solo a Dubai: i Mallardo avevano messo le loro mani e loro soldi anche su molte caseifici in Campania e in provincia di Napoli aprendo una vera e propria catena.

Gli inquirenti hanno così ricostruito le capacità imprenditoriali del clan Mallardo, in grado di fare investimenti internazionali grazie alle somme di denaro estorte a imprenditori e attività della città di Giugliano.