Un caso che ha scosso la politica giuglianese nei giorni di Natale quello che coinvolge il consigliere comunale Salvatore D’Agostino. Ancora “corvi”, veleni e accuse indirette nella politica locale. Un messaggio vocale privato in cui l’esponente di maggioranza, già eletto Col Movimento 5 Stelle nella precedente consiliatura, spiegherebbe ad una persona come funziona il lavoro nella cooperativa che si occupa dei bambini del campo rom.

Giugliano, l’audio del consigliere d’Agostino sui rom caso nazionale: oggi se ne parla in consiglio

L’audio ha fatto poi il giro delle chat ed è arrivato ad esponenti campani della Lega di Salvini che avrebbero sporto denuncia: “lavoro coi rom in cambio di voti”. Accuse pesanti verso il consigliere comunale che però parla di “montaggio fatto ad arte” e “audio interpretato male perché fuori contesto”. D’Agostino al momento non si è ancora espresso pubblicamente e valuta azioni legali a tutela della sua immagine e del suo operato.

La vicenda è finita sul quotidiano “Il Giornale”, che ha messo erroneamente il politico tra le fila del Pd, ma ha fatto discutere di più a Roma e Milano che a Giugliano. In città, dopo l’articolo della testata giornalistica vicina al centrodestra, nessun commento infatti da parte delle forze politiche, nemmeno dall’opposizione.

Il caso sarà discusso nel pomeriggio di oggi, 29 dicembre, durante il consiglio comunale. Un momento di chiarezza e trasparenze per l’amministrazione comunale. In aula si capirà se le forze politiche prenderanno posizione oppure se lo stesso D’Agostino chiarirà personalmente la vicenda che ha fatto tanto discutere, al momento, però, solo fuori dai confini regionali.