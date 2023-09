La vittoria serviva come il pane, ma non è arrivata. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli perde ancora e lo fa sotto i riflettori dello stadio Alberto De Cristofaro, che a fine gara rumoreggia.

Il Latina vince 3-0: Rocchi porta in vantaggio i neroazzurri al primo tempo. Ad inizio secondo tempo, invece, succede l’incredibile. I Tigrotti restano in nove: espulsione sia per Salvemini che Berardocco.

I neroazzurri chiudono la gara sul finale, prima con Fabrizi e poi con Fella, e volano in vetta alla classifica ad 11 punti. Mentre, crolla la squadra gialloblu.

Di Napoli parte ancora il 3-5-2: è Baldi a difendere la porta del Giugliano, con il trio difensivo composto da Berman, Caldore e Zullo.

A centrocampo, Berardocco e Galdestony vengono affiancati da Di Dio, che torna dalla squalifica. Sulle fasce, da una parte è presente Oyewale, mentre Rondinella ricopre il versante opposto. Invece, la fase offensiva viene affidata al totem Bernadotto-Sorrentino, con quest’ultimo che va a rimpiazzare un Salvemini non ancora al 100% della forma.

Il primo tempo inizia con il Giugliano che cerca di impensierire l’area difensiva del Latina, senza però creare seri pericoli alla difesa avversaria. Nonostante la squadra di Di Napoli sembra essere molto ordinata, i neroazzurri alla prima grande occasione non falliscono e, al 29’, passano in vantaggio grazie alla rete di Rocchi: Del Sole calcia una punizione perfetta e serve un assist al bacio appunto per il difensore dei Leoni Alati. Sul finale dei primi 45’, i Tigrotti spingono forte, con l’intenzione di riagganciare il risultato, ma nulla da fare. Si va negli spogliatoi sotto i fischi del De Cristofaro.

Riprende la gara e succede di tutto. Di Napoli schiera subito il 3-4-3 per riaprire la partita, e quindi entra Slavemini al posto di Oyewale. Il numero 10, però, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso viene espulso, e insieme a lui anche Berardocco. Clamoroso: Giugliano in nove uomini e match nettamente in salita. Il Latina, di fatti, inizia a gestire il gioco con calma e chiude la partita al 85’: Paganini serve un ottimo pallone a Fabrizi che deve solo spedirlo in porta. I nerazzurri, ormai con i Tigrotti senza forze, dilagano e ottengono il 3-0 con Fella.