Offerte, attrezzi e casse audio, non c’è pace per la Chiesa intitolata alla Madonna delle Grazie a Giugliano, bersaglio dei ladri ormai da mesi. Durante i festeggiamenti appena terminati che si sono tenuti nel corso della scorsa settimana, non c’è stato giorno che il parroco non abbia dovuto fare i conti con i ladri.

Giugliano, ladri in azione alla Madonna delle Grazie durante la festa: rubate pure le offerte

L’ultimo furto ha visto sottratte le casse sul palco allestito nel piazzale antistante la chiesa, dove si sono tenuti gli eventi ludici. Non solo, sempre all’esterno della parrocchia sono stati rubati degli attrezzi, ma i balordi si sono intrufolati anche all’interno del luogo sacro rubando le offerte dei fedeli.

Piccoli furti, ma costanti. A rendere noti fatti, un post pubblicato dalla pagina ufficiale della Parrocchia. Gli episodi sono stati regolarmente denunciati alle forze dell’ordine che provvederanno a risalire ai responsabili. Intanto c’è sconcerto e indignazione da parte della comunità parrocchiale che non riesce a spiegarsi come sia possibile compiere atti simili in un luogo sacro