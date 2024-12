Luminarie rubate a Giugliano. Durante la notte tra martedì e mercoledì, un uomo ha asportato i cappelli di Babbo Natale giganti che una attività commerciale aveva posto all’esterno del suo negozio.

Giugliano, ladri di addobbi natalizi in azione: portato via un cappello di Babbo Natale

L’addobbo del salone di parrucchiere non è passato inosservato, così i ladri hanno atteso la notte per entrare in azione. Gli addobbi hanno sì un valore economico sostanzioso, ma ciò che resta è la delusione, come spiega il titolare dell’attività. A incastrare il malvivente le telecamere di videosorveglianza. Il filmato è stato diffuso in rete.