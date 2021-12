Ancora un furto d’auto in centro a Giugliano: l’ennesimo episodio si è verificato questa mattina nei pressi della parrocchia San Pio X. I malviventi hanno agito in pieno giorno, rubando una Panda.

Ennesimo furto d’auto in centro a Giugliano

Non si placano i furti d’auto a Giugliano: un’altra vettura è stata rubata questa mattina, intorno alle 11, fuori la chiesa di San Pio X. Si tratta di una Panda, portata via mentre nella parrocchia si stava celebrando la messa, in un orario in cui c’era gente in strada e anche il negozio di fronte era aperto.

Non è la prima volta che malviventi specializzati nei furti d’auto agiscono nella stessa zona.

Gli episodi precedenti negli ultimi giorni

Escalation di furti d’auto a Giugliano. Nei giorni scorsi, i ladri hanno rubato una macchina in via Palumbo. Episodio analogo avvenuto in via della libertà a Villaricca, a pochi chilometri di distanza, dove probabilmente la stessa banda ha portato via un altro veicolo nei pressi del Burger King.

Altro caso anche in via Palumbo a Giugliano, a pochi passi dal centro storico, dove tre persone hanno scavalcato il cancello di ingresso e poi hanno forzato la serratura di una Jeep Renegade, parcheggiata nello spazio antistante il palazzo. Una volta a bordo dell’auto, sono scappati con la refurtiva facendo perdere le proprie tracce.