Giugliano, la mensa Caritas di San Pio X protagonista di “Bontà” su Teleclubitalia

NAPOLI, 17 marzo 2025 – Il “giro d’Italia” all’insegna di solidarietà e tradizioni culinarie arriva in Campania, dopo aver percorso Puglia, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e Liguria. Si tratta della serie tv “Bontà – Storie di speranza e sapori da riscoprire”, il nuovo programma del circuito delle emittenti conCoralloTV.

Giugliano, la solidarietà in tv: le telecamere di “Bontà” nella mensa di San Pio X

Un percorso attraverso le mense e le strutture di accoglienza delle Caritas diocesane e parrocchiali in tutta Italia. Per la settima puntata, le telecamere del programma si trovano a Giugliano in Campania ed entrano nella mensa della parrocchia di San Pio X, nell’hinterland partenopeo, partendo dall’affascinante Parco archeologico di Liternum. Come sempre, il racconto del format televisivo si sviluppa su due piani paralleli. Da una parte, la giornalista di Teleclubitalia Silvia D’Angelo racconta storie di solidarietà e speranza, a cominciare dal parroco don Francesco Riccio, responsabile Caritas di Giugliano, che la accoglie nella comunità spiegando le varie attività che la parrocchia mette in campo per aiutare chi fa più fatica.

In cucina, Daniele Morini, curatore del format tv, si mette al fianco delle cuoche Angela Mallardo e Giuseppina Abbate, che stanno preparando i cibi da servire agli ospiti, insieme alla vivace squadra delle volontarie. Questa settimana, passo dopo passo, seguiamo la realizzazione di due ricette di carne: un ragù e un polpettone, autentica espressione delle tradizioni culinarie napoletane.

Solidarietà, lotta agli sprechi e tradizione culinaria “Bontà” non è solo un racconto di solidarietà, ma anche un curioso e affascinante “giro d’Italia” alla scoperta delle ricette regionali e delle tradizioni culinarie locali. Le telecamere seguono la preparazione dei piatti all’interno delle cucine delle mense, fianco a fianco con i cuochi e i volontari che trasformano le eccedenze alimentari in autentiche prelibatezze.

Ogni puntata unisce dunque la narrazione delle storie di chi accoglie e di chi è accolto con l’arte gastronomica che valorizza ingredienti spesso semplici, ma ricchi di significato e tradizione. Un aspetto centrale del programma è la sensibilizzazione sul tema degli sprechi alimentari, l’importanza del dono e del recupero delle eccedenze. Le mense Caritas dimostrano come sia possibile utilizzare il cibo donato o recuperato per offrire pasti non solo nutrienti, ma anche legati alla cultura e alle tradizioni regionali italiane.

Questo approccio sottolinea il valore del cibo come risorsa preziosa e invita il pubblico a riflettere sull’importanza di ridurre gli sprechi nelle proprie case. Le tappe del viaggio e le emittenti locali Le puntate di “Bontà” conducono gli spettatori – ogni settimana – in un emozionante viaggio lungo tutta l’Italia con la collaborazione di alcune delle emittenti di conCoralloTV: un itinerario culinario e solidale iniziato a Barletta (con Tele Dehon), continuato poi a Rimini (Icaro Tv), Crema (Telenova Milano), Vicenza (Telebelluno), Firenze (Firenze Tv) e Barletta (Teleradiopace Tv).

La serie, tra le varie emittenti del circuito, è in onda anche su Teleclubitalia al canale 77 in Campania, il giovedì sera alle 21.20 e poi in replica il sabato pomeriggio. A marzo, si prosegue poi ad Arezzo con TSD – Tele San Domenico. A fine marzo e inizio aprile, il programma raggiungerà Perugia, raccontata attraverso il lavoro di Umbria Tv, per concludersi infine a Palermo con il supporto di Telemistretta. Un progetto condiviso per un messaggio universale “Bontà – Storie di speranza e sapori da riscoprire” è una produzione Tele Dehon per conCoralloTV, realizzata con la collaborazione delle emittenti locali e il contributo di un team coordinato da Daniele Morini. La trasmissione è in onda con diversi passaggi a disposizione delle emittenti locali del circuito per garantire un’ampia copertura e accessibilità.