Una ragazza strattonata. Sarebbe questa la scintilla che ha scatenato la maxi-rissa in piazza Gramsci a Giugliano domenica scorsa. Da lì poi la situazione è degenerata, finendo per coinvolgere anche persone adulte, chiamate a supporto dei minorenni. Continuano dunque a delinearsi i contorni della zuffa che ha messo in allarme anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il quale non esclude l’istituzione nel centro giuglianese di una zona rossa per scongiurare altri episodi di violenza.

Giugliano, la maxi-rissa dopo lite per una ragazza: accorsi anche adulti da Villaricca

Il primo diverbio sarebbe nato dopo che un giovanissimo ha spintonato una coetanea. Non è chiaro se per ragioni sentimentali o meno. A difesa della ragazza sarebbero intervenuti poi alcuni amici che hanno picchiato il presunto aggressore. Da qui la rappresaglia: la vittima del pestaggio avrebbe chiamato i rinforzi da Villaricca, questa volta adulti, e ne sarebbe nata un’altra rissa. Stesso schema: le vittime di questa seconda zuffa avrebbero chiesto a loro volta l’aiuto di altre persone da Giugliano.

Alla fine si sarebbero fronteggiate due gang con tanto di mazze e – secondo alcuni testimoni, in una versione tutta da verificare – sarebbe stata vista anche una pistola, mostrata da uno dei soggetti coinvolti a scopo intimidatorio. Per fortuna però non sono stati esplosi colpi e non si sono registrati feriti gravi. Tutte le zuffe si sono consumate a breve distanza l’una dall’altra e nel viavai di scooter e automobili con il rischio di provocare incidenti. La situazione si è normalizzata soltanto con l’arrivo di due volanti della Polizia. Toccherà proprio agli uomini del Commissariato locale fare luce sull’episodio e sugli eventuali responsabili. Il confronto tra i giovanissimi coinvolti nella maxi-rissa di domenica è poi proseguito sui social con commenti al vetriolo e scambi di accuse.