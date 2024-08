Non collabora alle indagini Anna Boscaglia, la 37enne, mamma di Michelle Volpe, la bimba morta nel tragico incidente lungo via Domitiana tra sabato e domenica. La donna non starebbe aiutando gli inquirenti a fare chiarezza su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica quando si trovava a bordo della Smart le figlie di 8 e 16 anni e il compagno, Francesco D’Alterio.

Giugliano, la mamma di Michelle non collabora: forse salvata lei stessa dal corpo della piccola

Boscaglia non si sarebbe nemmeno presentata ad un consulto con il medico per le gravi ferite riportate al volto durante l’incidente. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica del sinistro che è costato la vita alla piccola Michelle, ma c’è ancora da capire cosa ci facessero i 4 a bordo della macchina alle 5 del mattino. Dove erano diretti? Stavano rientrando dopo una serata di festa? Cosa è accaduto negli ultimi istanti vita della bimba? Dubbi che la donna non sta sciogliendo. Così come il 47enne che si trova attualmente in carcere a Poggioreale.

I due non parlano rendendo difficile la ricostruzione dei fatti di quella terribile notte. La mamma della piccola con il suo comportamento, secondo i magistrati, non ha evitato la morte della figlia. La mancata apposizione della cintura di sicurezza, la piccola seduta sulle gambe, la permanenza in una macchina omologata per due hanno costituito gli elementi per la sua iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Inoltre la donna, pare, si sia salvata perché la figlia le avrebbe fatto da “scudo” durante il tragico incidente, rimanendo schiacciata sotto il suo peso, incastrata tra le lamiere.

La piccola viveva a Qualiano

In queste ore intanto arriva il messaggio di cordoglio di Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano. La piccola Michelle, infatti, sebbene fosse originaria di Secondigliano, viveva proprio a Qualiano. “Un pensiero colmo di profondo dolore e sgomento per la tragica scomparsa della piccola Michelle – scrive il primo cittadino -. Un evento così drammatico lascia senza parole ed è difficile da accettare. Le circostanze in cui è avvenuta questa tragedia rendono ancora più straziante l’addio a questa giovane vita spezzata”.