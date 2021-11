Domani, mercoledì 10 novembre, durante la puntata pomeridiana di Forum, in onda su Rete4 dalle 14 alle 15.30, la dott.ssa Francesca Flagiello, di Giugliano in Campania, interverrà in qualità di ospite esperta in Medicina Estetica e Medicina Antiage per commentare la puntata e dare consigli.

Francesca Flagiello ospite a Forum

Francesca Flagiello è nata a Napoli il 27 febbraio 1993 e residente da sempre a Giugliano in Campania, città dove vive la sua famiglia. È un Medico Chirurgo abilitato che si occupa di Medicina Estetica e Medicina Antiage. Laureata in Medicina e Chirurgia al Campus Bio Medico di Roma, Membro della Sime – Fondazione Fatebenefratelli (Società Italiana di Medicina Estetica senza scopo di lucro). Ha iniziato la sua attività lavorativa nel novembre 2019 a Roma, a Giugliano in Campania e successivamente anche a Reggio Calabria.

“Già durante il percorso universitario ho mostrato grande interesse per la Medicina Estetica e la Medicina Antiage frequentando numerosi congressi e corsi di formazione. Una volta terminati gli studi universitari ho deciso di iscrivermi immediatamente alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica – Fondazione Fatebenefratelli fondata da Carlo Alberto Bartoletti di cui ho sposato sin da subito la filosofia” afferma Francesca.

“La Medicina Estetica nasce dall’intuizione che l’essere umano è sano quando è in armonia con le differenti fasi della vita, con il proprio inserimento sociale ed ambientale. Da qui nasce la mia filosofia, il mio approccio medico che interpreta questa necessità coniugando i due principi che sono propri della sua stessa denominazione: Medicina ed Estetica, per un preciso programma di benessere fisico, psichico e sociale – prosegue – Talvolta la Medicina Estetica viene semplicemente associata all’esecuzione di filler e tossina botulinica, ma non è esattamente così. È una branca medica che si occupa sia di terapie antiage dedicate al benessere che di migliorare la qualità della vita di chi vive un disagio per un inestetismo. Ecco perchè non può mancare di un’attenta valutazione del paziente sia per la sua storia clinica che per l’inquadramento”.

“La mia idea di Medicina Estetica ha sì per obiettivo la soluzione degli inestetismi, ma il suo ultimo scopo è di più ampio respiro in quanto tende a promuovere e stimolare la costruzione e la ricostruzione di una armonia e di un equilibrio individuale attraverso l’attivazione di un programma di medicina educativa, sociale, preventiva e correttiva, curativa e riabilitativa. Non ho mai perso di vista l’approfondimento e l’aggiornamento partecipando a diversi congressi nazionali e internazionali” conclude la dott.ssa.