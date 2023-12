Giugliano, la cura Bertotto sembra dare i suoi effetti, risultati, gol e prestazioni per la rinascita giallobù

Dalla vittoria casalinga con il Taranto all’esordio alla convincente vittoria di sabato a Monopoli, sono trascorsi 2 mesi da quando Valerio Bertotto si è seduto sulla panchina dei tigrotti e soprattutto con le 5 vittorie nelle ultime 7 partite condite da brillanti prestazioni, si può tranquillamente affermare che il cambio è stata una giusta decisione per il destino di questa stagione.

Dalla zona Play out alla zona Play Off attraverso grandi prestazioni

Il Giugliano in 2 mesi sembra aver sovvertito gli orizzonti e le aspettative di questa stagione. Bertotto prese un Giugliano al 17° posto in piena zona play out. L’inizio non sembrava di quelli più entusiasmanti, i risultati erano altalenanti, arrivano le sconfitte con con Messina e Crotone intervallate dal deludente pareggio con il Potenza e palesi sembravano le difficoltà in fase di realizzazione quindi sembrava che la scossa non fosse arrivata e quindi molti dubbi sull’ambiente erano rivolti alla rosa apparsa non al livello delle aspettative. Poi arrivano la scossa nelle vittorie nel derby con la Turris e con il Brindisi e le grandi prestazioni nei derby con il Benevento e la strepitosa vittoria al Partenio contro l’Avellino, in cui la squadra mostra bel gioco, dinamismo in cui spicca il talento del baby Ciuferri, autore di due grandissimi gol. Dopo lo sfortunato Ko di Catania i Gialloblù continuano la loro scalata verso i play off con gli ultimi convincenti successi contro il Monopoli e il Monterosi Tuscia, partite che hanno mostrato anche la maturità della squadra vincendo due gare in cui il Giugliano partiva favorito e non ha tradito i pronostici, a Monopoli la squadra di Bertotto archivia la pratica in 38 minuti e sabato la vittoria contro i laziali non è mai apparsa in dubbio controllando la partita in tutti i 90 minuti. Il Giugliano in questo momento è al nono posto in piena zona play off e l’entusiasmo intorno all’ambiente Gialloblù è alto.

Lunedì nel posticipo arriva il derby con la Casertana altra squadra che ha avuto una grande scalata verso il terzo posto in classifica. I tigrotti cercheranno di sfornare un’altra prestazione in linea con quanto visto nelle ultime settimane, consapevoli che l’avversario è di quelli importanti.