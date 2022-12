Il progetto di educativa territoriale di Arte pubblica “Arte in Mostra“ dell’Associazione Set Me Free APS ETS, finanziato dal Comune di Giugliano in Campania, ha previsto l’organizzazione di laboratori artistico-espressivi, favorendo l’integrazione e l’inclusione di tutti i partecipanti per la realizzazione di murales volti alla riqualificazione della Biblioteca Comunale.

All’iniziativa hanno partecipato quindici adolescenti, immaginando spunti grafico-pittorici per la creazione di un murale all’interno della sede del Forum dei Giovani.

I disegni sono stati sintetizzati in un’opera d’arte di 200mq realizzata dall’artista Teso sulla facciata esterna della Biblioteca. L’opera verrà inaugurata il 23 dicembre alle 12 e 30.

Nell’ottica dell’abbellimento della struttura è stato necessario costruire un ponte intergenerazionale, che ha favorito la cooperazione tra i giovani adolescenti protagonisti del progetto e coloro i quali vivono la struttura, il Forum dei Giovani.

Il tema del progetto, la Famiglia, è emerso da ciò che i partecipanti ritenevano come massimo valore. Una famiglia intesa come nucleo di conoscenza frutto degli scambi affettivi di relazioni significative.

Attraverso il calore condiviso ci identifichiamo con il gruppo a cui apparteniamo. Parte fondante del vivere in gruppo è l’accettazione dell’Io che si relaziona con un Tu, divenendo un Noi. Vivere in gruppo significa incentivare quell’attitudine a pensare la totalità, a riflettere sul gruppo come squadra, in cui il destino di ogni membro è interconnesso e il successo di uno è legato al successo degli altri.

La Biblioteca, in quanto contesto di conoscenza che eredita la conservazione e la trasmissione dei saperi, rispecchia i valori fondamentali, intrinseci, della famiglia. Disegni e pitture sono state rielaborati in un’imponente opera artistica corale, rinnovando lo spazio grigio di un muro con le forme e i colori della bellezza..

L’opera trascende la sua funzione estetizzante e valorizza il senso etico dell’Arte? Sì! Se il senso di colleganza tra ciò che è bello e ciò che è bello e giusto sono creduti nel profondo.

COMUNICATO STAMPA SET ME FREE