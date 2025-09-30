Era ricercato da oltre un mese dopo la sospensione della misura alternativa ai domiciliari, ma i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano lo hanno rintracciato e arrestato.

Giugliano, irreperibile da oltre un mese: 23enne trovato nell’armadio della sorella durante il blitz

Si tratta di Costanzo Pio Patierno, 23 anni, destinatario di un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli che prevedeva la revoca della detenzione domiciliare e il trasferimento in carcere per scontare una pena di due anni legata a reati di truffa e altro.

Il giovane si era reso irreperibile dallo scorso 20 agosto, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini condotte dai militari dell’arma della compagnia locale hanno portato all’individuazione dell’abitazione della madre come possibile rifugio. Il blitz è scattato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 29 settembre.

Durante la perquisizione, inizialmente non era emersa la presenza del 23enne. Ma un controllo più approfondito ha svelato l’escamotage: Patierno si era nascosto all’interno dell’armadio della camera da letto della sorella. Una volta scoperto, non ha opposto resistenza. I carabinieri lo hanno tratto in arresto e condotto in carcere, dove sconterà la pena residua.