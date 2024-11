Giugliano, interruzione del servizio idrico in quasi tutto il centro dal 20 al 21 novembre: le strade interessate

Disagi in arrivo a Giugliano. A renderlo noto un avviso pubblico diffuso dal Comune. Dalla sera del 20 novembre all’alba del 21 novembre si preannuncia un’interruzione del servizio di erogazione idrica in quasi tutte le strade del centro storico per lavori di manutenzione.

“Si avvisa che a causa di concomitanti interventi di manutenzione – si legge nella nota – che saranno effettuati sia da parte della Regione Campania per lo “spostamento del misuratore fiscale dal Serbatoio di Mugnano in altra postazione posta ai confini comunali”, che da parte di questo Settore per la “esecuzione dell’allacciamento della condotta idrica comunale di via Antimo Panico alla condotta regionale”, dalle ore 22:00 del giorno 20/11/2024, alle ore 06:00 del giorno 21/11/2024, salvo imprevisti che potrebbero ritardare la ultimazione dei lavori, sarà sospesa l’erogazione idrica che interesserà le utenze ubicate nella zona centro di questo Comune”.

“In particolare saranno interessate le utenze ubicate nelle seguenti strade nonché in quelle adiacenti alle stesse:

• via Dante Alighieri e traverse,

• via Magellano, strade confluenti e traverse,

• via San Giovanni a Campo, strade confluenti e traverse

• via Madonna delle Grazie, strade confluenti e traverse

• via Flli Maristi, strade confluenti e traverse,

• via Licoda, strade confluenti e traverse

• via Roma e traverse,

• via A.Palumbo, strade confluenti e traverse

• Corso Campano, strade confluenti e traverse

• via B. Croce, strade confluenti e traverse

• via Frezza, strade confluenti e traverse

• via Camposcino, strade confluenti e traverse

• via Primo Maggio

• via Selva Piccola

• via Casacelle strade confluenti e traverse;

• via Arco Sant’Antonio, strade confluenti e traverse

• Via Nuova Arco Sant’Antonio, strade confluenti e traverse

Per effetto della suddetta interruzione potranno inoltre verificarsi situazioni di carenza idrica tali da determinare la mancanza di erogazione anche nelle restanti zone del centro cittadino. I cittadini e le attività commerciali ricadenti in dette strade/zone, pertanto, sono invitati a premunirsi di scorte e/o rifornimenti di emergenza.