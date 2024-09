Insolito furto all’esterno della libreria “Claudio” in via Aniello Palumbo. Ignoti hanno rubato un contenitore carico di libri destinato a “Giochi senza barriere”, un’iniziativa solidale per i portatori di disabilità promossa dall’associazione culturale Minerva.

Giugliano, insolito furto all’esterno della libreria “Da Claudio”: rubato contenitore di libri

A denunciare l’episodio è stata la presidente dell’associazione, Bianca Granata. “Quanto è avvenuto ci spinge a considerare i possibili motivi del furto. Se è stato un gesto di un mariuolo seriale la cosa mi preoccupa, ma mi preoccupa ancora di più pensare che sia stato un gesto consapevole per colpire la cultura e chi si impegna sul fronte culturale”.

Nonostante questo incidente, però, l’attività di raccolta di libri prosegue. “Sono certa che riusciremo a riempire di nuovo il contenitore”. I punti di raccolta sono due: oltre che presso la libreria di via Aniello Palumbo, è possibile donare libri già letti per la XVII “Giochi senza barriere” anche presso la vineria “Agorà” di piazza Matteotti.