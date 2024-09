Ha chiamato a raccolta la comunità di San Matteo, i residenti di ponte riccio, le istituzioni e tutti quanti vorrebbero riportare la legalità in quelle zone. Don Massimo Condidorio, parroco della chiesa stella Maris, ieri ha organizzato una manifestazione in difesa del creato a Ponte riccio. Dopo la santa messa celebrata con don Maurizio patriciello i presenti hanno sfilato in corteo lungo il cavalcavia. La battaglia del sacerdote è su due fronti, da un lato quello ambientale dato che in zona continuano gli sversamenti di rifiuti e i roghi tossici, dall’altro contro la prostituzione.

Proprio nel punto in cui sostano le lucciole il corteo ha fatto una sosta e lì c’è stato l’appello di don Massimo.

Anche Don Patriciello ha risposto all’appello del parroco di Giugliano.