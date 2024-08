Tra i vari problemi che vive la zona di Ponte Riccio a Giugliano, c’è anche quello della prostituzione. Una questione che va avanti da tempo, denunciata più volte da chi vive o frequenta la zona ma che ora sta portando diversi genitori a chiedere il nulla osta per il catechismo dei propri figli alla parrocchia Stella Maris per evitare che debbano percorrere la strada dove sostano donne seminude per l’attività di meretricio.

Don Massimo Condidorio, parroco della chiesa Stella Maris, ha già denunciato il disagio che sta vivendo ma la condizione è ormai questa da anni. Anche altri sacerdoti prima di lui provano ad alzare l’attenzione sul tema. Tutto invano.