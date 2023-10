Giugliano. Martedì 24 ottobre avrà inizio la “Novena in suffragio per i defunti”, come da antica tradizione, che invita tutti i fedeli a prepararsi con la preghiera alla Commemorazione dei Defunti del prossimo 2 novembre.

Giugliano, inizia Novena per il suffragio dei defunti: il 2 novembre Teleclubitalia sarà in diretta dal Nuovo Cimitero

La prima Santa Messa sarà officiata martedì alle 15 e 30, presso il vecchio Cimitero, da don Giuliano Di Girolamo, dopo il Santo Rosario.

“Carissimi fedeli, anche quest’anno celebriamo il novenario di preghiera in suffragio dei fedeli defunti. Siamo invitati a pregare per coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono ora il sonno della pace. Chiediamo al Signore per loro il dono della luca della pace e per le persone recentemente provate dal lutto chiederemo al Signore il dono della cristiana rassegnazione”, commenta don Giuliano, invitando tutta la cittadinanza a partecipare al novenario.

Tanti gli appuntamenti religiosi, previsti per quest’anno, che si concluderanno il 2 novembre con la Concelebrazione Eucaristica, presieduta da Monsignor Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, che vedrà la partecipazione dei parroci e sacerdoti della città e della autorità civili e militari. L’evento sarà seguito dall’emittente televisiva Tele Club Italia, sul canale 77 del digitale terrestre, a partire dalle 11 e 30.

Il programma

Dal 24 al 29 ottobre presso il Vecchio Cimitero

Ore 14 e 30 Santo Rosario e Novena

Ore 15 e 30 Santa Messa

29 ottobre presso Nuovo Cimitero

Ore 9:00 Santo Rosario e Novena

Ore 9:30 Santa Messa

Dal 30 al 31 ottobre presso Vecchio Cimitero

Ore 14:30 Santo Rosario e Novena

Ore 15:30 Santa Messa

1 novembre presso Nuovo Cimitero

Ore 9:00 Santo Rosario e Novena

Ore 9:30 Santa Messa celebrata da don Giuliano Di Girolamo

Ore 10:30 Santo Rosario e Novena

Ore 11:30 Santa Messa celebrata da Don Leonardo Bruno

Ore 15 Santo Rosario e Novena

Ore 16 Santa Messa celebrata da Don Angelo Parisi

2 novembre presso Nuovo Cimitero