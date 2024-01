Non c’è pace per il liceo De Carlo di Giugliano. Dopo il drammatico episodio dello scorso 22 dicembre, in cui crollò una controsoffittatura nell’aula magna, causando lievi ferite a una collaboratrice scolastica presente al momento del cedimento, oggi sono le infiltrazioni d’acqua nelle classi a mettere a dura prova gli studenti al loro ritorno a scuola dopo le festività.

Giugliano, infiltrazioni nelle aule del liceo De Carlo. Pezzella: “Lavori tra una settimana”

A darne notizia è InterNapoli.it. Le abbondanti piogge di questi giorni hanno permesso all’acqua di farsi strada attraverso le pareti e le condutture elettriche degli impianti di illuminazione, allagando pavimenti e banchi delle aule, e creando anche bolle nelle soffitte. La dirigente scolastica ha tempestivamente allertato le autorità competenti per avviare le necessarie procedure di riparazione e assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Sul posto è intervenuto anche il consigliere metropolitano, Salvatore Pezzella, che ai nostri microfoni fa sapere che i lavori partiranno dalla prossima settimana:

“Ieri mattina ho telefonato alla consigliera delegata Ilaria Abbagnale, con la quale ci siamo messi subito in moto per capire come intervenire”, dichiara Pezzella.

“Ho effettuato un sopralluogo a scuola, insieme all’ingegnere Russo, in particolare nelle aule nelle quali sono state segnalate le infiltrazioni. Al momento c’è da attendere, almeno una settimana, perché se il tempo non migliora non possono essere eseguiti lavori all’interno delle classi. In questi ultime settimane si sono accavvallati un po’ di problemi, ma stiamo intervenendo”, conclude il consigliere di Città Metropolitana.