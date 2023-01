Ancora un dramma scuote la città di Giugliano. Giovanni Palma, 44 anni, è deceduto improvvisamente dopo essere stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Giugliano, Giovanni muore dopo infarto: città sotto choc

A rendere nota la notizia è l’amico Vincenzo che ha gli ha dedicato un post sul gruppo Facebook, “Giuglianesi Orgogliosi”. Il giovane, molto noto in città, lascia una moglie e due figli di cui uno di 5 anni. La drammatica notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del web. Sono già centinaia i messaggi di cordoglio lasciati da amici e conoscenti per ricordare il giovane residente nei pressi di via Giardini.

Si tratta dell’ultimo dramma dopo la morte di un altro giovane giuglianese. Il 29 dicembre scorso infatti ci lasciava Antonio Civiletti. Il 39enne fu colpito da un arresto cardiaco mentre giocava a padel con un gruppo di amici. Nonostante il tempestivo soccorso e il trasporto in ospedale, per lui non ci fu niente da fare. I tentativi di rianimazione si rivelarono inutili.