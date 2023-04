Il Comune di Giugliano in Campania e ANPI area giuglianese “circolo Biagio Riccio” in collaborazione con la CGIL area Giuglianese e il sindacato Pensionati SPI CGIL ricordano la Liberazione dal nazifascismo, la Resistenza e i migliaia di cittadini e cittadine che hanno dato la loro vita per la libertà di tutti, la Costituzione Repubblicana fondata sull’antifascismo che ha sancito la conquista della democrazia e le libere Istituzioni.

Giugliano, incontro e corteo in piazza Annunziata per celebrare il 25 aprile

Ricordiamo i 13 martiri di Piazza Annunziata e tutte le centinaia di vittime delle rappresaglie fasciste nei Comuni a nord di Napoli e gli eroi delle 4 giornate di Napoli, prima città italiana ad insorgere e a liberarsi dai nazi-fascisti.

Lanciamo un appello unitario affinché il 25 aprile a Giugliano sia una grande giornata di lotta e di festa, caratterizzata da una straordinaria partecipazione unitaria di donne e uomini, giovani, famiglie e popolo.

Da Piazza Annunziata, dalle ore 11.00, partirà un Corteo che si porterà al Monumento ai Caduti dove deporremo una corona di fiori.

Interverranno: sen. Mariolina Castellone Vice-presidente del Senato, Il Sindaco di Giugliano Dott. Nicola Pirozzi e il Presidente ANPI area giuglianese “circolo Biagio Riccio”, Avv. Antonio G. Russo.

Sosterremo e difenderemo i valori dell’Antifascismo e della Resistenza, lo spirito e la lettera della Costituzione Repubblicana, di cui ricorre il 75* anniversario dell’entrata in vigore, saremo in piazza per difenderla dagli attacchi e dai tentativi di alterarne il profilo e la forma della nostra Repubblica Parlamentare, antifascista, una e indivisibile frutto del sogno e delle speranza di quanti combatterono per essa sacrificando la loro vita.

(Comunicato stampa)