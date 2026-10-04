Giugliano, incidente nella notte in via Oasi: auto si ribalta, ragazza ferita gravemente

GIUGLIANO. Violento incidente stradale nella notte a Giugliano, lungo via Oasi del Sacro Cuore. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili.

L’impatto è stato molto forte. Una delle vetture si è ribaltata ed è rimasta capovolta sulla carreggiata, mentre sull’asfalto sono rimasti diversi detriti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Secondo quanto riferito a Teleclub da fonti presenti sul posto, una ragazza avrebbe riportato ferite gravi. Al momento, fortunatamente, non risultano vittime.

Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire cosa abbia provocato lo scontro tra le due vetture. Sono in corso gli accertamenti.

Notizia in aggiornamento.