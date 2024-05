Incidente oggi pomeriggio a Giugliano, in via Selva Piccola, arteria di collegamento tra via I Maggio e il quartiere periferico di Casacelle. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.

Giugliano, incidente in via Selva Piccola: auto sfonda recinzione e finisce contro abitazione

Un uomo alla guida di una Fiat 500 L, per ragioni da accertare, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. Ha prima scavalcato il marciapiede e poi ha sfondato la recinzione metallica che delimita le abitazioni; infine si è schiantato contro il muro di cinta dell’edificio, distruggendolo.

Non dovrebbero risultare feriti. A effettuare rilievi gli uomini del Comando della Polizia Municipale guidati da Emiliano Nacar. Presenti anche i pompieri, che stanno valutando i danni riportati nell’impatto. La strada teatro dell’incidente è da tempo al centro dell’attenzione dei residenti per i limiti di velocità costantemente violati e per le corse spericolate in cui auto e scooter si lanciano.