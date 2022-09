Un altro grave incidente è avvenuto nel weekend, a Giugliano. Ieri sera, poco dopo le 22, una Fiat Panda si è ribaltata su sé stessa mentre procedeva lungo Corso Campano.

Giugliano, incidente al Corso Campano: auto si ribalta su sé stessa

Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti. Stando alle prime informazioni disponibili, il conducete avrebbe perso il controllo della vettura – per cause ancora da accertare – ribaltandosi sulla careggiata. Al momento non è chiaro se siano rimasti coinvolti altri veicoli nel sinistro stradale avvenuto all’altezza del centro Meida.

Automobilisti e passanti si sono riversati in strada per soccorrere i feriti. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza la zona.

Non è la prima volta che sul Corso Campano si verificano incidenti. Qui, lo scorso gennaio, perse la vita Andrea Pragliola, 25 anni, del posto. Il giovane, a bordo di un Beverly, si schiantò contro una Alfa Romeo Giulietta all’altezza del bar Millenium. L’impatto fu così violento che lo scooter danneggiò un paletto di protezione presente sul marciapiede finendo poi nella saracinesca di un’attività commerciale. Per il giovane, che cadde rovinosamente al suolo, non ci fu niente da fare.