Giugliano, inchiesta Teknoservice: questa settimana Gip deciderà su domiciliari per Poziello e Pirozzi

È attesa per questa settimana la decisione del gip Vincenzo Saladino del tribunale di Napoli Nord per l’inchiesta sull’appalto dei rifiuti a Giugliano e Marano. Il giudice, a quasi un mese dagli interrogatori, dovrà decidere sulla richiesta di misure cautelari avanzate dalla Procura per gli indagati. Tra questi spiccano sicuramente i nomi dell’ex sindaco Antonio Poziello, dimessosi da consigliere comunale, e dell’attuale primo cittadino giuglianese Nicola Pirozzi. Per entrambi sono stati chiesti gli arresti domiciliari dal pm anche se sono diverse la ipotesi di reato.

Giugliano, questa settimana attesa decisione del Gip su richiesta domiciliari per Poziello e Pirozzi

Poziello è accusato della presunta turbativa d’asta per l’affidamento dell’appalto alla Teknoservice nel 2020. A Pirozzi, invece, la procura contesta presunti atti contrari ai doveri d’ufficio per l’assunzione di due persone nella ditta della nettezza urbana. Entrambi hanno già spiegato il loro operato nell’udienza col gip.

Per il filone maranese tra i vari indagati risultano poi l’ex sindaco Rodolfo Visconti e l’ex vicesindaco Paolo D’Alterio. In totale sono oltre 40 gli indagati tra Giugliano e Marano, tra dipendenti della Teknoservice, politici e funzionari, che in questi giorni che precedono il Natale attendono le decisioni del tribunale di Napoli nord.