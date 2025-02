Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Collegio F, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti di Giuseppe Dell’Aquila e Patrizia Giuliano nell’ambito dell’inchiesta su rapporti camorra-politica che ha coinvolto il Comune di Giugliano.

Giugliano, inchiesta camorra-politica: ordinanza annullata per Giuseppe Dell’Aquila e Patrizia Giuliano

La decisione è stata accolta con soddisfazione dal collegio difensivo composto dagli avvocati Alfonso Palumbo, Giuseppe Pellegrino e Gennaro Pecoraro. L’inchiesta, che ha acceso i riflettori su presunte irregolarità nella gestione amministrativa del Comune di Giugliano, aveva portato all’arresto dei due indagati insieme a politici e imprenditori tra cui l‘ex sindaco Antonio Poziello (scarcerato pochi giorni fa).

Tuttavia, dopo un’attenta valutazione delle prove, il Collegio F ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la permanenza in custodia cautelare. Nonostante l’annullamento dell’ordinanza per questa specifica inchiesta, Giuseppe Dell’Aquila rimarrà comunque in carcere per altri procedimenti giudiziari in corso e altre condanne da scontare.