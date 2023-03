E’ il primo asilo nido comunale della città di Giugliano e potrà accogliere 10 bimbi da 0 a 36 mesi. La scuola è stata inaugurata nel III circolo didattico di via Agazzi, nelle palazzine Ina casa. Un iter partito nel 2018 grazie a un bando prima infanzia di 600mila euro che ha consentito di rimettere a nuovo quella che era la casa del custode della scuola primaria per trasformarla in un asilo nido.

Lo spazio, che sarà gestito al momento dalla cooperativa Mondo in Cammino, è già attivo. e già sta accogliendo 10 bimbi selezionati dai servizi sociali del comune di giugliano.