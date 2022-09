Hanno bloccato il transito lungo corso Campano, all’altezza del Municipio. E’ il primo atto di protesta inscenato dagli attivisti del comitato Kosmos e di altri comitati ambientalisti contro l’apertura dell’impianto di smaltimento delle ecoballe che inaugurerà oggi nella zona di Ponte Riccio, a Giugliano.

Giugliano, inaugura impianto ecoballe: ambientalisti bloccano corso Campano

I manifestanti si sono seduti in mezzo alla carreggiata, costringendo gli automobilisti diretti verso piazza Annunziata a deviare verso via San Rocco. Si registrano disagi nella circolazione stradale del centro storico. Il sit-in di protesta da parte di Kosmos è partito già questa mattina, mentre è in corso un consiglio comunale. L’impianto destinato a spacchettare e smaltire le ecoballe stoccate a Taverna del Re, fortemente voluto dalla Regione Campania, sarà inaugurato oggi, 12 settembre.

La struttura è stata al centro di vive proteste e accese discussioni nel corso degli ultimi anni. Gli ambientalisti hanno chiesto inutilmente di non far sorgere l’ennesimo impianto di trattamento e smaltimento rifiuti in un territorio, come quello di Giugliano, già fortemente penalizzato dalla presenza dello Stir e di discariche come Resit e Taverna del Re, oltre che dall’atavico problema dei roghi tossici. La Regione ha replicato nel tempo che non si tratta né di un inceneritore né di un termovalorizzatore, come erroneamente paventato da alcuni comitati, e che la sua realizzazione nel territorio giuglianese sia stata di fatto la soluzione più semplice dal punto di vista logistico ed economico.