Un uomo di circa 45/50 anni, in stato di alterazione psico-fisica, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcol, è stato bloccato oggi pomeriggio dai carabinieri di Giugliano in centro dopo aver bloccato il traffico e infastidito diversi pedoni.

Giugliano, in stato di alterazione psico-fisica blocca il traffico: arrivano i carabinieri

L’uomo, di nazionalità italiana, è prima entrato in un negozio di via Giuseppe di Vittorio, molestando i clienti e i dipendenti con frasi sconnesse. Poi, dopo essere stato allontanato, ha cominciato a vagare in strada, incurante delle auto in transito. Si è dunque accasciato sul cofano di un furgone paralizzando la circolazione all’incrocio con via Fratelli Maristi.

Purtroppo non si è fermato qui. Successivamente, dopo qualche minuto di riposo su una panchina, si è rialzato e ha dato in escandescenze, urlando e spintonando una persona che ha provato a calmarlo. Alcuni passanti hanno così deciso di chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno preso in carico il soggetto, per poi affidarlo ai sanitari del 118. Per fortuna il suo comportamento non ha provocato danni. Non è chiaro se l’uomo verrà sottoposto a cure mediche o a un TSO obbligatorio.