Giugliano. Avrà luogo mercoledì 18 ottobre, in piazza Matteotti a Giugliano, l’apertura della “Pizzeria Abbate”.

Da Abbate la tradizionale pizza italiana incontra l’innovazione culinaria, offrendo una vasta gamma di ingredienti creativi e impasti gourmet. L’atmosfera è chic e accogliente, con arredi minimalisti e un’attenzione particolare per la presentazione.

Le pizze sono cotte in forni a legna, garantendo croste croccanti e impasti leggeri, una pizza adatti a tutti, anche a celiaci (Gluten Free). In queste pizzerie, la passione per la qualità e l’originalità si uniscono per soddisfare i palati più esigenti in un ambiente contemporaneo.

COMUNICATO STAMPA