GIUGLIANO. Si confermano l’appuntamento più partecipato dell’anno a Giugliano gli aperitivi della vigilia. Anche ieri nel centro si sono riversate migliaia di persone per brindare insieme a questo Natale 2023. Tra piazza Gramsci, via Roma e piazza Matteotti in strada si sono ritrovati in tantissimi.

Giugliano, aperitivo della vigilia

Quest’anno però gli aperitivi, che sono ormai una tradizione che va avanti da oltre 10 anni in città, hanno visto dei cambiamenti. Il primo più visibile quello della mancata isola pedonale. In centro, infatti, le strade non sono state interdette ad auto e moto e questo ha causato diversi disagi agli automobilisti ma soprattutto ai pedoni che erano in centro per festeggiare che hanno dovuto fare slalom tra le auto. Dopo le 19, però, data la grossa affluenza di persone in strada, la polizia municipale ha interdetto l’accesso alle auto in via Roma. Una soluzione dettata da questioni di ordine pubblico.

Altra novità l’assenza di palchi per i live sia in piazza Gramsci Che piazza Matteotti che non sono stati autorizzati. Questo però non ha fermato l’organizzazione da parte dei gestori delle attività del centro che hanno così comquen organizzato e consentito lo svolgimento migliore dell’appuntamento più atteso dell’anno per giuglianesi e non.