“Giugliano in maschera” I edizione, il carnevale organizzato dal comune e realizzato dal “Mondo di Gegé”

Si chiama “Giugliano in maschera” la prima edizione dell’evento organizzato dal comune di Giugliano con il contributo della Città Metropolitana e realizzato da “Il mondo di Gegé”.

Dalle 10 alle 14 di domenica, 19 febbraio, tre eventi animeranno il carnevale dei più piccoli in tre punti diversi della città. A presentarli Salvatore Esposito. Spettacolo all’insegna della magia a Giugliano centro, nell’anfiteatro della villa comunale; gonfiabili e animazione invece in fascia costiera: a piazza Cristoforo Colombo, Licola, e a Varcaturo in piazza San Luca.

Un momento di festa che le famiglie giuglianesi potranno così trascorrere sia nel centro storico che sul litorale senza bisogno di spostarsi fuori città. A sostenere fortemente l’evento il sindaco Nicola Pirozzi.

