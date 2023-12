Si chiamava Salvatore Renzimucco il 32enne di Giugliano morto in queste ore. Sono ore di cordoglio sui social per il giovane prematuramente scomparso.

Giugliano in lutto per Salvatore: il noto tatuatore muore a soli 32 anni

Le ragioni del decesso non sono chiare. Da settembre Salvatore, detto Savio, aveva affrontato dei problemi di salute. Era stato lui stesso ad annunciare ai suoi clienti e agli amici che si sarebbe fermato per almeno un mese, lamentando “un’ernia alla spalla”. Probabilmente si trattava del sintomo di una malattia più grave. Negli ultimi tre mesi ha lottato contro di essa prima di arrendersi in queste ore.

Salvatore era noto per la sua attività di tatuatore. Tra i suoi clienti anche la nota cantante Giusy Attanasio. La sua bacheca Facebook è stata inondata di messaggi. “Quando ti svegliano con una notizia del genere rimani scostante – scrive Domenico – ho avuto l’onore di conoscerti tempo fa, sei entrato in casa mia e non ero a conoscenza del tuo problema ma nonostante ciò non ha mai intralciato nel tuo ambito lavorativo, anzi ti ha fortificato”. “Sasy… mi hai spezzato il cuore – ha scritto Giorgia – sei stato speciale sulla terra e lo sarai ancor di più nel cielo”.