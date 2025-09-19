Logoteleclubitalia

Giugliano, in fiamme poltroncine all’esterno di una paninoteca: ipotesi dolosa

Momenti di tensione poco prima dell’alba di oggi, venerdì 19 settembre, a Lago Patria, frazione di Giugliano in via Lago Patria 152, dove un principio d’incendio ha interessato alcune poltroncine collocate all’esterno di una paninoteca.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, che hanno provveduto a domare le fiamme evitando conseguenze più gravi. Non si registrano feriti né danni alla struttura, ma resta alta l’attenzione degli inquirenti.

Sono in corso accertamenti per risalire all’origine del rogo: non si esclude al momento la pista dolosa. Le indagini mirano a chiarire eventuali responsabilità e a verificare la natura dell’episodio.

