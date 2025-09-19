Momenti di tensione poco prima dell’alba di oggi, venerdì 19 settembre, a Lago Patria, frazione di Giugliano in via Lago Patria 152, dove un principio d’incendio ha interessato alcune poltroncine collocate all’esterno di una paninoteca.
Giugliano, in fiamme poltroncine all’esterno di una paninoteca: ipotesi dolosa
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, che hanno provveduto a domare le fiamme evitando conseguenze più gravi. Non si registrano feriti né danni alla struttura, ma resta alta l’attenzione degli inquirenti.
Sono in corso accertamenti per risalire all’origine del rogo: non si esclude al momento la pista dolosa. Le indagini mirano a chiarire eventuali responsabilità e a verificare la natura dell’episodio.