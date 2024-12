Giugliano in crisi e mancano i gol dei centravanti, il mercato può essere un’opportunità

Il Giugliano di Valerio bertotto non sta vivendo il miglior momento della stagione, dopo un inizio entusiasmante condito da tante vittorie, i gialloblù stanno attraversando un periodo di crisi, con ben 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 uscite.

Allarme Giugliano in attacco

Qualcosa sembra essere cambiato, con qualche nuovo innesto che non ha dato il supporto pensato ( De Paoli, Padula e Masala su tutti) e qualche giocatore rimasto che non si sta esprimendo ai livelli della stagione precedente. Il mercato di riparazione ormai è alle porte e la società dovrà essere brava nel trovare i giusti tasselli per puntellare una rosa capace di ambire alle zone alte della classifica

Il mercato può essere un’opportunità

Le 17 giornate di campionato hanno evidenziato come il Giugliano faccia fatica a trovare facilmente la via del gol soprattutto con i suoi uomini in attacco, delle 20 reti messe a segno in questa stagione le punte centrali hanno messo a segno soltanto 2 reti, quella di Padula nel ko con il Crotone e quella di De Paoli nella sconfitta con l’Altamura. Certo Njambè, Balde e le reti dei centrocampisti sono riuscite a non scoprire ciò che si sta rivelando il tallone di Achille di questa squadra, che raramente disdegna per gioco ma che nelle ultime settimane sta incappando in una serie di brutti risultati che hanno tolto sicurezza all’ambiente. Altra piccola riflessione potrebbe farsi sul ruolo del portiere con l’esperto Russo chiamato nuovamente ai gradi del titolare, dopo l’insicurezza tralasciata dalle brutte prestazioni di Barosi, culminata con la prova choc e la conseguente eliminazione dalla coppa Italia per mano dell’Avellino. Anche in questo caso la società potrebbe fare un ulteriore sforzo per garantire un portiere di assoluta stabilità, con il 37enne Russo a fare da chioccia nel ruolo del secondo portiere.