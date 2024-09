Il Giugliano ritorna in campo nel quinto turno del girone C di serie C, al De Cristofaro arriva il Catania per i tigrotti che inseguono la vittoria che manca dall’esordio con il Taranto. Gara che si preannuncia interessante con gli etnei che con i favori del pronostico cercano un successo per trovare la vetta della classifica.

Bertotto non cambia la formazione iniziale

Non dovrebbero esserci cambi di formazione per Mister Bertotto che confermerà in porta Barosi mentre al centro, con Caldore, potrebbe esserci Minelli. Sugli esterni favoriti La Vardera e Valdesi mentre a centrocampo c’è più di qualche dubbio. Celeghin scalpita per una maglia da titolare: a farne le spese potrebbe essere Maselli, con un reparto completato da De Rosa e Giorgione. Conferme per Njambè in attacco, con Ciuferri e Padula, in ballottaggio con Baldè, ai suoi lati. De Paoli partirà dalla panchina.

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi, Caldore, Minelli, La Vardera; De Rosa, Celeghin, Giorgione; Ciuferri, Njambè, Padula. A disposizione: Russo, De Francesco, Scaravilli, Acella, De Paoli, Solcia, Masala, Baldè, Maselli, Nuredini, Peluso, D’Agostino. Allenatore: Valerio Bertotto

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Quaini, Castellini, Di Gennaro; Guglielmotti, Sturaro, De Rose, Anastasio; Lunetta, Stoppa; Inglese. A disposizione: Adamonis, Celli, Jimenez, D’Andrea, Verna, Luperini, Raimo, Carpani, D’Agata, Gega, Montalto, Forti, Ierardi. Allenatore: Domenico Toscano

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Cadirola-Fedele; IV: Ferruzzi)